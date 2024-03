Navalny, oggi funerali a Mosca: "Non si trova un carro funebre". LIVE

Benedetto Della Vedova (+Eu), Lia Quartapelle (Pd) e Ivan Scalfarotto (IV) denunciano in una conferenza stampa a Montecitorio il fatto che sino ad ora gli sia stato negato il visto da Mosca per seguire i funerali di Navalny. "Lo stesso giorno in cui abbiamo saputo della morte di Navalny - spiega Della Vedova - ho annunciato l'intenzione di chiedere il visto. Cosa che abbiamo fatto martedì, per fare in modo che mercoledì fosse all'ufficio preposto. E mercoledì è arrivata la conferma che i funerali si sarebbero tenuti a Mosca. Ma, nonostante la richiesta di visto urgente", questo permesso "ancora non c'è stato dato". Se dovesse comunque arrivare in ritardo, assicurano i tre parlamentari, loro partirebbero comunque "almeno per mettere un fiore sulla bara" di Navlany che, come spiega Della Vedova, "sarà sepolta in un cimitero secondario di Mosca".