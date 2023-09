10/18 ©Getty

Ad aprile 2023, in Irlanda, a margine sera di una visita in un pub di Dundalk - località di origine di alcuni dei suoi avi a nord di Dublino - Biden ha confuso gli All Blacks, leggendaria rappresentativa di rugby della Nuova Zelanda, con i Black and Tans, reparto militare britannico noto per aver terrorizzato la popolazione cattolico-irlandese dell'Ulster durante la sanguinosa guerra civile dei Troubles

Gaffe di Joe Biden in Irlanda: confonde gli All Blacks con i Black and Tans