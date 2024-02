Elezioni Usa, la gaffe di Biden: scambia Macron per Mitterand. VIDEO

Mondo

L’attuale inquilino della Casa Bianca negli anni - anche da vicepresidente di Barack Obama - ha inanellato diverse figuracce fra lapsus, dimenticanze e frasi ritenute inopportune. Come quando con grande entusiasmo chiese a un senatore paraplegico di alzarsi per ricevere degli applausi, o quando scambiò Margaret Thatcher per Theresa May, fino a Putin che 'sta chiaramente perdendo la guerra in Iraq'