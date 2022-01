Biden insulta giornalista di Fox News alla Casa Bianca

Che quello dell’inflazione negli Stati Uniti fosse uno dei temi più delicati del momento lo ha dimostrato lo “scivolone” del presidente americano Joe Biden al termine di una conferenza stampa che si è tenuta lunedì mattina nell’ala Est della Casa Bianca. Biden aveva convocato il suo Consiglio per la Concorrenza e, come da tradizione, erano presenti anche molti cronisti. Un giornalista di Fox News domanda: “Pensa che l’inflazione sia una responsabilità politica in vista delle elezioni di medio-termine?”. Ed è lì che arriva la risposta stizzita di Biden che, probabilmente convinto che il microfono fosse spento, risponde: “"What a stupid son of a bitch", ovvero “che stupido figlio di pu**ana”. Il caso è stato ripreso e commentato dalla stampa americana e in poco tempo le immagini sono diventate virali. Anche perché, nel recente passato, i due erano già stati protagonisti di battibecchi. Ma a microfoni spenti. Fonti della Casa Bianca, riferiscono che il presidente americano avrebbe personalmente telefonato a Doocy per porgergli le proprie scuse, spiegando di essersi fatto scappare l’insulto “inconsapevolmente". La reazione di Biden tradisce un momento di grande difficoltà per l’economia americana. Anche a causa della pandemia, infatti, i prezzi generali dei prodotti sono aumentati e il potere d’acquisto dei cittadini si è ridotto, soprattutto nel corso dell’ultimo anno. L’inflazione sarà dunque inevitabilmente uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale delle elezioni di mid-term in programma all’inizio del prossimo inverno negli USA.