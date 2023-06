Joe Biden conclude un discorso con "Dio salvi la regina", nuova gaffe?

Le gaffe precedenti

Biden non è nuovo a lapsus di questo tipo. L’ultimo in ordine di tempo risale al 26 maggio, quando accogliendo alla Casa Bianca la squadra femminile di basket della Louisiana State University, vincitrice del campionato dei college, dicendo che nella sua famiglia “le vere atlete sono tutte donne” aveva sbagliato il numero delle sue nipoti. E ancora ad aprile, mentre era in visita in Irlanda, aveva confuso gli All Blacks, leggendaria squadra di rugby della Nuova Zelanda, con i Black and Tans, reparto militare britannico protagonista della guerra civile dei Troubles.