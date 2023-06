Trump: "Ieri l'America ha pianto, sconfiggerò i comunisti"

Dopo l'ennesimo guaio giudiziario che ha investito Donald Trump, l'ex presidente degli Stati Uniti ha utilizzato ancora una volta il social Truth per far sentire la sua voce: "L'America ieri è andata a dormire con le lacrime agli occhi. Presto, tuttavia, sarà in grado di sorridere, perché avremo sconfitto i marxisti, i fascisti, i comunisti, gli squilibrati e la sinistra radicale. Metteremo di nuovo l'America al primo posto", ha continuato il tycoon, "e la renderemo di nuovo grande!". Alle 13 ora locale, le 19 in Italia, Trump parlerà ad un evento del partito repubblicano a Columbus, in Georgia.