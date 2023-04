Gaffe Biden in Irlanda: confonde gli All Blacks con i Black and Tans

Ennesima gaffe per Joe Biden dall'inizio della sua presidenza. Ora è la volta dell'Irlanda, dove l'80enne inquilino della Casa Bianca - a margine ieri sera di una visita in un pub di Dundalk, località di origine di alcuni dei suoi avi a nord di Dublino - ha confuso gli All Blacks, leggendaria rappresentativa di rugby della Nuova Zelanda, con i Black and Tans, reparto militare britannico noto per aver fra l'altro terrorizzato la popolazione cattolico-irlandese dell'Ulster durante la sanguinosa guerra civile dei Troubles.

L'elogio al lontano cugino all'origine dello svarione

Biden, brindando a birra e scambiando battute con gli avventori del pub, ha esaltato la figura di Rob Kearney, un suo lontano cugino irlandese presente nell'occasione ed ex nazionale di rugby dei Verdi, protagonista della squadra che per la prima volta regalò ai colori dell'Irlanda una storica vittoria nel 2016 sui fortissimi neozelandesi. Nel farlo, tuttavia, ha commesso un clamoroso lapsus, elogiandolo come un campione capace di "gonfiare come una zampogna" a rugby i "Black and Tans". Riferimento errato, che nel successivo testo scritto diffuso alla stampa la Casa Bianca ha corretto (inserendo "All Blacks" invece di Black and Tans). Una pezza tardiva, che non ha potuto comqunque nascondere lo svarione, ripreso oggi su vari media americani, irlandesi e britannici.