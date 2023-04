Joe Biden in Irlanda del Nord per celebrare accordi di pace del 1998

Il presidente degli Stati Uniti partecipa alle celebrazioni degli Accordi del venerdì Santo che posero fine al lungo e sanguinoso conflitto dei Troubles nell'Ulster. Poi sarà nella Repubblica d'Irlanda dove farà un discorso in Parlamento e si fermerà nelle contee di Louth e Mayo per incontrare i suoi familiari ascolta articolo Condividi

Joe Biden è atterrato ieri sera a Belfast, prima tappa della sua storica visita in Irlanda del Nord e Repubblica d'Irlanda. Il presidente degli Stati Uniti celebrerà il 25esimo anniversario della firma degli Accordi del Venerdì Santo che nel 1998 posero fine al lungo e sanguinoso conflitto dei Troubles nell'Ulster. Rimarrà in Irlanda del Nord solo mezza giornata poi trascorrerà tre giorni nella Repubblica d'Irlanda dove incontrerà il presidente, il primo ministro, farà un discorso in Parlamento e si fermerà nelle contee di Louth e Mayo per incontrare i suoi familiari e parlare alla cittadinanza.

L'arrivo di Joe Biden

La visita in Irlanda del Nord L'Air Force One del presidente è atterrato poco dopo le 22:20 all'aeroporto internazionale di Belfast. Biden è stato accolto dal premier britannico Rishi Sunak che lo attendeva sulla pista di atterraggio e con il quale avrà un incontro oggi. Prima di decollare dal Maryland il presidente ha definito come priorità del suo viaggio il "preservare l'accordo di pace" nell'Irlanda del Nord. Nel 1998 gli Stati Uniti infatti erano stati "garanti" del Good Friday Agreement firmato dai leader di Regno Unito e Irlanda oltre che dai rappresentanti politici locali. Un altro presidente democratico, Bill Clinton, aveva mandato come suo emissario il senatore George Mitchell. Biden "avrà anche la possibilità di interagire" con "ciascuno" dei leader dei cinque principali partiti regionali, anche se non ci sarà "una riunione di gruppo formale", ha spiegato la Casa Bianca. Il presidente parlerà al nuovo campus della Ulster University pronunciando un discorso sul quarto di secolo di pace nella provincia del Regno Unito. leggi anche Biden: prevedo di ricandidarmi ma non sono ancora pronto all'annuncio

Il momento di crisi La visita di Biden di meno di un giorno in Irlanda del Nord coincide con un momento di crisi per il processo di pace e con la paralisi politica causata dalla bocciatura da parte del Democratic Unionist Party (Dup) - la seconda formazione nordirlandese - al nuovo Windsor Framework Agreement, l'accordo di Windsor, negoziato da Londra e Bruxelles per adeguare la 'provincia' agli accordi commerciali post-Brexit. Il veto unionista viene da lontano, perché il Dup - che era per la Brexit nel referendum del 2016 - ha osteggiato anche il Protocollo per l'Irlanda del Nord, sostituito poi dal Windsor Framework. In questo contesto, il Dup si rifiuta ancora di condividere con il nazionalista Sinn Fe'in, prima formazione nella regione dopo la storica vittoria alle elezioni dello scorso maggio, l'esecutivo autonomo di Belfast, uno dei principi fondamentali dell'Accordo del Venerdì Santo. Nella provincia poi non sono mancate le allerte alla sicurezza: a quella del governo di Londra, che in via precauzionale aveva alzato l'allarme terrorismo in Ulster da "significativo" a "severo", secondo gradino sulla scala di pericolo, in vista del periodo delle ricorrenze legate al Good Friday Agreement, era seguita quella della scorsa settimana da parte della polizia nordirlandese riguardante la frangia repubblicana dissidente della New Ira, tornata in azione di recente con un agguato all'ispettore capo John Caldwell, rimasto gravemente ferito. Inoltre il 10 aprile ci sono stati disordini e scontri con le forze dell'ordine a Derry (Londonderry secondo la denominazione britannica e degli unionisti) nell'ambito di una marcia parallela alle celebrazioni dell'accordo promossa da un gruppo di repubblicani dissidenti. Prima di arrivare nella capitale nordirlandese, Biden ha insistito sul fatto che la sua "grande priorità" è garantire che "gli accordi irlandesi e l'accordo di Windsor restino in vigore, e che la pace sia mantenuta". leggi anche Irlanda del Nord, scontri in anniversario degli Accordi Venerdì Santo

Il ritorno alle origini L'ultimo presidente cattolico di origine irlandese a visitare l'Irlanda era stato John Fitzgerald Kennedy. Ora è il turno di Biden che dopo la tappa in Irlanda del Nord andrà nella Repubblica d'Irlanda dove farà un discorso al Parlamento e un intervento davanti alla cattedrale di St. Muredach, alla cui costruzione partecipò un suo antenato. Per il presidente la visita ha diverse valenze. È un ritorno a "casa" ma anche una missione politica per far sì che gli "accordi irlandesi e il Windsor Agreement restino saldi e mantengano la pace", ha spiegato lo stesso presidente. Sono previste tappe a County Louth e County Mayo, in quello che per Biden rappresenterà il percorso più emozionante perché è da lì che i suoi antenati partirono per gli Stati Uniti nell'800. leggi anche Biden firma la legge che mette fine all'emergenza Covid