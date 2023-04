Biden firma la legge che mette fine all'emergenza Covid

Cronaca

Covid, il 30 aprile scadono le ultime restrizioni. Cosa cambia

Non sarà più necessario indossare una mascherine per poter accedere a ospedali e strutture sanitarie-assistenziali. Il virologo Pregliasco: 'Uso dispositivi di protezione resterà un'indicazione per l'utilizzo in particolari situazioni', come nei reparti di Pneumologia o in altre situazioni più a rischio

Anche gli ultimi obblighi di legge per frenare la diffusione del Covid-19 stanno per cadere. Il 30 aprile sarà l’ultimo giorno in cui si potrà accedere a ospedali, studi medici e strutture di riposo per anziani soltanto con una mascherina protettiva sul volto. L’Italia si appresta così a tornare quasi del tutto alla normalità pre-pandemica: l’obbligo della mascherina nei luoghi sanitari e assistenziali era ormai una delle poche regole rimaste ancora in piedi

Dai dispositivi di protezioni sui mezzi pubblici al Green Pass, dalle regole anti-assembramento al numero massimo di persone al tavolo di un bar o di un ristorante, le norme che hanno limitato la vita di tutti i giorni negli ultimi anni diventano così un ricordo