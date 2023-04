Irlanda del Nord, scontri in anniversario degli Accordi Venerdì Santo

6/8 ©Getty

Come riporta Il Corriere della Sera, sono diversi i sentimenti da ambo le parti. Per chi ha combattuto una vita per difendere la britannicità dell’Ulster, oggi c’è un sentimento di rassegnazione. “Io non sono irlandese, sono un uomo dell’Ulster che difende la sua britannicità”, proclama un veterano delle milizie paramilitari lealiste. “Il Paese è destinato ad essere unito ma non credo che potrà mai veramente esserlo, dopo tutta quella violenza e il sangue versato”

Il racconto sul Corriere della Sera