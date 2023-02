Brexit, cosa cambia adesso con l’“Accordo di Windsor”?

Inequivocabili a questo proposito le parole di Von der Leyen, che ha parlato di un dialogo “franco, onesto e su cui si può fare affidamento". Leggasi fra le righe: con Johnson, pronto ad usare l'arma del ritiro unilaterale dal protocollo, era un'altra musica (stonata, per giunta). Non prendiamo neanche in considerazione la triste parentesi di Liz Truss, “durata” in tutto cinquanta giorni. Meno di un cespo di insalata, ha ironizzato un tabloid britannico.

LONDRA - Ora che l’“ accordo di Windsor ” è stato a grandi linee spiegato dai due leader (Rishi Sunak per il Regno Unito, Ursula Von der Leyen per la Commissione europea), apparsi entrambi sorridenti e allegri in conferenza stampa, non ci resta che attendere le reazioni degli unionisti nordirlandesi del DUP e dei ribelli del partito conservatore capitanati dall'ex premier Boris Johnson.

Il potere della mediazione

Sunak non ha battagliato, come fatto dai suoi predecessori e da presunti mediatori come Lord David Frost. Ha fatto l’unica cosa che bisogna davvero fare quando si cerca un punto di caduta comune: ha mediato. E in quattro mesi ha portato a casa ciò che a Jonhson non è riuscito in oltre due anni. “Guarda chi alla fine ha fatto la Brexit”, titola sarcastico l'Independent, con la fotografia di Rishi e Ursula che si stringono amichevolmente la mano soddisfatti.

L’opposizione di “johnsoniani” a “unionisti”



Johnson potrà strepitare e scalciare quanto vuole, ma ha ricevuto un pugno sui denti da lasciare storditi. Sunak lavora sornione, non affonda il coltello, alla Camera dei Comuni gli preme tenere unito il partito, dice che se si è arrivati a questo accordo grazie anche al suo predecessore. Ma nessuno è scemo, commentano a mezza bocca i suoi sostenitori. E l'endorsement ricevuto da paladini duri e puri della Brexit come Steve Baker, ministro per l'Irlanda del Nord, già a capo dell'European Research Group, il think thank di ultraconsevatori e di arci “brexiteer” capace di condizionare i governi conservatori, la dice lunga su a che punto si è arrivati.

Le incognite dello stallo del Parlamento nordirlandese

Si può quindi dare per scontato che gli unionisti entreranno nel governo locale di Stormont, bloccato proprio dal DUP da ormai quasi un anno? No, ma un ulteriore rifiuto sarebbe davvero difficile da sostenere e da spiegare anche a parte della comunità protestante nordirlandese. Il problema principale del partito, è che non parla con una sola voce. Ma ieri il suo leader, Jeffrey Donaldson, ha fatto aperture importanti alla Camera dei Comuni, pur riservandosi di prendere il tempo per studiare tutte le carte.

Tolto il confine interno al Regno Unito

Il nuovo accordo stabilisce una corsia verde, libera da controlli, per tutte le merci (medicinali compresi) destinate al solo mercato nordirlandese. Facendo così viene a mancare la necessità di un confine fittizio nel Mar d'Irlanda, interno al Regno Unito. Questo aspetto aveva posto una forte questione identitaria per chi si sente britannico oltre che nordirlandese. Un’identità da difendere a tutti i costi, soprattutto dopo la vittoria, per la prima volta, alle ultime elezioni locali, del partito nazionalista (e repubblicano) di Sinn Fein e dopo che il censimento del 2021 ha stabilito che ora i protestanti in Irlanda del Nord sono per la prima volta una minoranza.