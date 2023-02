Brexit, accordo tra Ue e Regno Unito sui confini dell'Irlanda del Nord

È stato raggiunto il nuovo accordo tra l'Ue e il Regno Unito sul protocollo dell'Irlanda del Nord, l'intesa doganale e commerciale del 2020 per mantenere l'apertura del confine terrestre tra l'Ulster (Gb) e la Repubblica d'Irlanda (Ue) dopo l'uscita di Londra dall'Unione con la Brexit. È quanto si apprende da fonti a conoscenza della trattativa."L'intesa è stata raggiunta, l'accordo è fatto", ha fatto eco un esponente di alto rango del governo Tory citato dalla Bbc. L'annuncio è arrivato a margine del vertice in corso a Windsor fra il primo ministro britannico Rishi Sunak e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Poco dopo è arrivata anche la conferma di fonti Ue. La carta sottoscritta da Sunak e von der Leyen prende il nome di "Windsor Framework": lo ha reso noto nella conferenza stampa congiunta lo stesso Sunak, parlando di "una svolta decisiva" in grado nelle sue parole sia di mantenere i confini aperti con la Repubblica d'Irlanda come previsto dalla pace del Venerdì Santo sia di eliminare ogni barriera nel transito merci interne fra Ulster e resto del Regno Unito.