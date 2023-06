Usa, nuova gaffe di Biden: "Putin sta perdendo la guerra in Iraq"

Ancora una gaffe per il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Parlando con i giornalisti prima di volare a Chicago, l'inquilino della Casa Bianca ha confuso l'Ucraina con l'Iraq. Alla domanda su fino a che punto Vladimir Putin sia stato indebolito dai recenti avvenimenti, il commander in chief ha risposto cosi': "Difficile dirlo, ma sta chiaramente perdendo la guerra in Iraq. Sta perdendo la guerra in casa. Ed è diventato un po' un paria in tutto il mondo" (GUERRA RUSSIA-UCRAINA, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).