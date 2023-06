New York Times: un generale russo sapeva di ribellione Prigozhin

Un generale russo era a conoscenza dei piani di Yevgeny Prigozhin, capo del gruppo Wagner, di ribellarsi alla leadership militare russa, lo scrive il New York Times citando fonti dell'intelligence. Gli analisti statunitensi stanno attualmente cercando di determinare se il generale abbia assistito Prigozhin nella formulazione del suo piano e se altri membri delle forze armate russe abbiano o meno sostenuto l'insurrezione. L'ipotesi è che Prigozhin non avrebbe lanciato la ribellione se non avesse creduto che altri in posizioni di potere lo avrebbero sostenuto, il che porterebbe a credere che avesse un significativo sostegno interno. Il quotidiano scrive che il generale Sergei Surovikin potrebbe essere la persona che ha aiutato Prigozhin nei suoi piani. Surovikin è stato in passato un comandante russo di primo piano in Ucraina. La sua partecipazione alla rivolta indicherebbe significative spaccature all'interno del governo russo.