8/14 ©Getty

In molti sostengono che sia stato Prigozhin a far capire a Putin quali fossero le potenzialità di guadagno in Africa, specialmente nelle zone più fragili segnate dai conflitti e guidate da regimi corrotti. Un bacino di ricchezze facili da portare via - il petrolio siriano, i diamanti del Centrafrica, l’oro del Sudan - in cambio di appalti, internet, propaganda e protezione offerti a capi di governo che poca voglia hanno di rispondere alle richieste di democrazia dei Paesi occidentali