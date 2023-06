Il presidente statunitense ha inizialmente alzato la mano, portandola al cuore, per poi riabbassarla dopo aver realizzato che l’orchestra non stava suonando “The star spangled banner”

Nuova gaffe per il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in occasione della visita a Washington del primo ministro indiano, Narendra Modi. Prima dell’incontro alla Casa Bianca, i due leader sono rimasti in piedi di fronte a fotografi e giornalisti. Durante gli inni nazionali il presidente Usa ha portato solennemente la mano destra sopra al cuore, salvo accorgersi dopo ben 17 lunghi secondi che l’orchestra stava suonando l’inno del Paese ospite: l’India. Biden ha allora lentamente lasciato scivolare la mano nella più neutra posizione di partenza, lungo i fianchi. Ma la scena è stata impietosamente catturata dalle telecamere.