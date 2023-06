Bambini e adulti che intonano slogan dedicati al primo ministro indiano Narendra Modi e sventolano la bandiera dell'India. Ci sono almeno sessanta giornalisti al seguito di Modi. È cominciato così alla Casa Bianca l'incontro ufficiale con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. In discussione c’erano le nuove forniture di armi, e collaborazioni più strette in campo tecnologico. Biden e la first lady Jill hanno ricevuto calorosamente il premier indiano. C’era inoltre tutto il governo americano, a cominciare dal segretario di Stato Antony Blinken, schierato per stringere la mano al leader in visita.