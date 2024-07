Attentato a Trump, così la disinformazione si è diffusa online

Il tentativo di omicidio dell’ex presidente degli Stati Uniti è stato accompagnato da diverse false informazioni, teorie del complotto e contenuti presentati in modo fuorviante: ecco alcuni di quelli più diffusi, e il contesto in cui stanno circolando

Dall’identità dell’attentatore fino a immagini e video presentate fuori contesto, sono diversi i casi in cui contenuti fuorvianti o falsi sono stati identificati da fact-checkers ed esperti del settore. Ecco alcuni dei più rilevanti, e il contesto in cui hanno trovato terreno fertile per essere diffusi.

L’attentato ai danni di Donald Trump ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA ) è stato accompagnato dalla diffusione di diverse informazioni false o fuorvianti , che hanno cominciato a circolare sui social network subito dopo il fallito tentativo di uccidere l’ex presidente e candidato repubblicano. Come sottolineato dal Washington Post nell’immediatezza dell’attacco, quando ancora erano pochi i dettagli confermati, in quel vuoto un “fiume di teorie infondate ha inondato i social media e altri canali, alimentando narrazioni false e contrastanti”. Offrendo così una “panoramica di quanto velocemente false teorie possano diffondersi online nell’attuale contesto politico molto teso”. E anche dopo che l’autore dell’attentato è stato individuato, le false teorie “nate sabato sera si sono rafforzate in narrative che hanno ulteriormente politicizzato la violenza”, con “alcuni account appartenenti alla sinistra che subito hanno affermato che l’attentato fosse una ‘falsa operazione’ messa in campo dai supporter di Trump", mentre "alcuni appartenenti all’estrema destra hanno accusato Biden di aver ordinato un attacco al suo rivale politico”.

La fake news su “Mark Violets”

Tra le più note false teorie circolate in rete subito dopo l’attentato c’è quella che identificava il responsabile come “Mark Violets”: la falsa informazione è nata da un post pubblicato su X, in cui un account scriveva in inglese che “secondo la polizia di Butler l'attentatore è stato arrestato sul posto ed è stato identificato come Mark Violets, un fanatico antifascista”. Ad accompagnare il post c’è una foto di Marco Violi - un cronista sportivo che si occupa della Roma e che non ha nulla a che vedere con quanto accaduto - braccia incrociate, occhiali scuri e berretto nero in testa. La falsa informazione ha però fatto il giro del mondo, tanto da essere oggetto di debunking non solo in Italia ma anche a livello internazionale.

“Sono trasecolato”, ha commentato il giornalista: “Le notizie sono totalmente prive di fondamento. Sono organizzate da un gruppo di hater che dal 2018 mi stanno rovinando la vita. Ci sono indagini per stalking e cyberbullismo".

La disinformazione, nel caso in cui colpisca una persona specifica, oltre a diffondere una notizia falsa può causare anche sofferenza all’individuo bersaglio: “È inquietante vedere come l'identità di una persona possa essere sfruttata per diffondere fake news, causando gravi danni e sofferenze”, ha commentato su X il fact-checker David Puente.

Il reale responsabile è stato identificato dall’FBI come Thomas Matthew Crooks, che è stato ucciso dalle forze di sicurezza dopo aver tentato di assassinare Donald Trump