Attentato a Trump, Biden: “Negli Usa non c’è spazio per la violenza”

“Negli Stati Uniti non c’è spazio per la violenza, questo è il momento dell'unità“. A dirlo è il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che è intervenuto sull’attentato di cui è stato vittima il candidato repubblicano in pectore Donald Trump. “Ho avuto una conversazione breve ma buona con Donald Trump, sono felice che stia bene“. Il presidente ha anche cancellato il viaggio in Texas previsto per domani, a seguito dell’attentato, e annunciato che nella sera statunitense parlerà alla Nazione dallo Studio Ovale.

(GLI AGGIORNAMENTI LIVE - COSA È SUCCESSO - CHI ERA L’ATTENTATORE - LA FOTO DEL PROIETTILE CHE SFIORA TRUMP)