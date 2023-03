Uranio impoverito, cosa sappiamo sui possibili rischi

Londra fornirà a Kiev munizioni anticarro perforanti all'uranio impoverito: la notizia ha scatenato l'ira di Mosca e alzato il livello della tensione internazionale. Oggetto del contendere sono i proiettili Charm 1 e Charm 3, usati come munizioni per i cannoni da 120 millimetri montati su alcuni tank dell'esercito inglese, promessi a Kiev dal governo di Rishi Sunak. Replicando ad un'interrogazione presentata da lord Hylton, la baronessa Goldie ha rivendicato seccamente che "assieme a uno squadrone di carri armati pesanti da combattimento Challenger 2, manderemo anche le relative munizioni: inclusi proiettili perforanti che contengono uranio impoverito", da tempo al centro delle polemiche sul loro utilizzo in scenari di guerra passati, dall'ex Jugoslavia all'Iraq ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUL CONFLITTO ).

Le munizioni con uranio impoverito: quali sono

Le armi perforanti contenenti uranio impoverito - bombe o granate per tank che siano - restano in dotazione a diversi Paesi del mondo, malgrado le polemiche sulla legalità del loro utilizzo in scenari di guerra passati: come ad esempio in ex Jugoslavia o in Iraq da parte delle forze Usa e alleate. Il Regno Unito, stando ad un recente rapporto pubblicato sul sito di un'organizzazione non governativa che si batte per il loro divieto definitivo (l'International Coalition to Ban Uranium Weapons, o Icbuw), ne ha almeno di due tipi nei propri arsenali attuali. Londra ha ripetutamente rivendicato per bocca dei governi che si sono succeduti negli ultimi anni il diritto a possederli e a farvi ricorso, evidenziandone l'efficacia e insistendo a minimizzarne l'impatto radioattivo come asseritamente trascurabile.

I proiettili Charm 1 e Charm 3

I proiettili in questione sono denominati Charm 1 e Charm 3 e possono essere usati come munizioni per i cannoni da 120 millimetri montati su alcuni carri armati dell'esercito del Regno Unito. I Charm 1 risultano essere stati sviluppati a inizio anni '90, mentre i Charm 3 sono in servizio dal 1999. Entrambi sono a disposizione dei Challenger 2, tank pesanti da combattimento di standard Nato che il governo di Rishi Sunak è stato il primo - in campo occidentale - a promettere all'Ucraina fra i più recenti aiuti bellici da mettere in campo contro la Russia: e di cui per ora è stato predisposto l'invio d'uno squadrone di 14 esemplari.