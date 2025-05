Portogallo, perquisizioni alla compagnia di bandiera Tap Air

Tre persone in stato di fermo, fra cui un impiegato della compagnia aerea Tap, e decine di perquisizioni a locali della stessa compagnia di bandiera portoghese: queste misure sono il risultato dell'operazione "Volo cieco", realizzata mercoledì dalla Polizia giudiziaria in diverse regioni del Portogallo. Alla base dell'inchiesta ci sarebbe il sospetto di certificazione falsificata nelle forniture di componenti aeronautiche alle compagnie di trasporto aereo e alle loro unità di manutenzione. L'ipotesi di reato è grave: attentato alla sicurezza del trasporto aereo.

La vicenda

Il caso è venuto alla luce nel 2023 quando, dopo una denuncia della stessa Tap, l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) segnalò la presenza di documentazione contraffatta associata alla vendita di pezzi riciclati venduti come nuovi da un fornitore internazionale, AOG Technics. Nel dicembre 2023 le autorità britanniche procedettero all'arresto del dirigente della società, il venezuelano José Alejando Zamora Yrala. Nello stesso anno, Tap garantiva di aver immobilizzato i motori dotati di parti provenienti da questo fornitore e di averli sostituiti. Secondo gli inquirenti Zamora Yrala, ex dj e produttore musicale, sarebbe la mente di un piano fraudolento che potrebbe assumere le proporzioni di uno scandalo mondiale.