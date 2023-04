Ucraina, alle 17.30 intervista a ministro degli Esteri Kuleba. DIRETTA

l titolare del dicastero degli Esteri ucraino, a Roma per partecipare alla plenaria della Conferenza sulla ricostruzione a Roma, in giornata ha detto che “l’interesse dimostrato dalle imprese italiane è la notizia migliore che potessimo ricevere”. E poi ha assicurato che “diventeremo membri dell'Ue e questo accadrà quanto prima"

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, oggi a Roma per partecipare alla plenaria della Conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell'Ucraina, è ospite alle 17.30 di Sky TG24.

Nel corso della giornata Kuleba ha detto che “l’interesse dimostrato dalle imprese italiane è la notizia migliore che potessimo ricevere atterrando a Roma. Ringrazio le istituzioni e le aziende per essere al fianco dell'Ucraina e per un impegno di lunga durata. I contatti tra i nostri governi sono più dinamici che mai”. Il ministro degli Esteri di Kiev ha assicurato che “l’Ucraina vincerà questa guerra, la vittoria significherà restituire al Paese la sua integrità territoriale". E poi “diventeremo membri dell'Ue e questo accadrà quanto prima", ha assicurato. (GUERRA IN UCRAINA: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Tajani: “Italia in prima fila per ricostruzione Ucraina”

Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, anch’egli presente alla plenaria della Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina a Roma, ha detto che “la ricostruzione è parte fondamentale dell'azione di vicinanza che noi italiani, noi europei, vogliamo concretamente dimostrare all'Ucraina. È un passo importante perché l'Ucraina sarà parte importante dell'Ue e del mercato unico. È giusto quindi che si inizi a lavorare. La ricostruzione inizia ora e noi vogliamo essere in prima fila, ponendone le basi".



