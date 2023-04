10/10 ©Ansa

Per questo, subito dopo la bocciatura a Montecitorio, si è tenuto un Consiglio dei ministri lampo per presentare in tempi utili una nuova relazione sullo scostamento di bilancio, senza toccare il Def e i saldi previsti. Si è sottolineato però il ricorso all'indebitamento per "finalità di sostegno al lavoro e alle famiglie oggetto degli interventi programmati per il Cdm fissato per il 1° maggio"

Decreto Lavoro, quali sono i temi sul tavolo