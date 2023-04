7/10 ©Ansa

"Noi incoraggiamo gli investimenti con un meccanismo che non è quello classico di contabilità diversa di alcuni investimenti rispetto agli altri, quella che in gergo si chiama golden rule”, ha detto il commissario Ue agli Affari Economici Paolo Gentiloni a margine della presentazione del nuovo Patto di Stabilità. Nella riforma "un maggiore spazio fiscale lo creiamo allungando il tempo dell'aggiustamento: il debito va ridotto già in modo molto graduale e lo si può ridurre in modo ancora più graduale se ci si concentra sugli investimenti in alcuni settori”