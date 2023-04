Pnrr, Fitto oggi in Parlamento per un'informativa urgente sui ritardi

Economia

La Commissione Bilancio di Palazzo Madama ha dato il via libera al provvedimento del governo che rivede alcuni temi presenti all’interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Presenti nuove norme in merito al Giubileo del 2025 a Roma, al dissesto idrogeologico e all’edilizia residenziale universitaria

La Commissione Bilancio ha dato il primo via libera al decreto-legge Pnrr , che provvede a riscrivere la governance del piano. Licenziato dalla Commissione di Palazzo Madama, il provvedimento approderà in Aula il 12 aprile . Sono diverse le novità introdotte in questa circostanza che vanno dalle rinnovabili allo Spid , dagli incarichi ai vertici della Pubblica amministrazione alla riforma Cartabia

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Uno dei primi provvedimenti è l'estensione dei contratti di coloro che sono stati assunti dagli enti locali, che in questa circostanza potranno essere allungati fino a due anni nell’ambito dei progetti Ue. Un altro provvedimento che riguarda la Pubblica amministrazione riguarda un emendamento aggiunto dal governo, che vuole accelerare i pagamenti in ambito pubblico

OLTRE LA PENSIONE – Sempre per quanto riguarda il mondo del lavoro arriva l’estensione fino al 2026 (anche per gli enti per i quali viene prevista la ratifica della nomina con la sola informativa alle Camere) della possibilità di un incarico retribuito ai vertici del settore pubblico per coloro che sono in pensione