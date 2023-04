Per quanto riguarda il Pnrr, mercoledì alla Camera ci sarà l'informativa del ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, sullo stato di avanzamento del Piano, anche se il passaggio importante sarà soprattutto la relazione semestrale. Il governo farà un resoconto sugli obiettivi raggiunti e su quelli futuri. Saranno elencate le tappe attraverso un'operazione verità, come viene definita nell'esecutivo, legata anche alle precedenti gestioni del dossier. E ci sarà dunque un focus anche sulle criticità riguardo gli obiettivi di giugno, fra cui il piano sugli asili nido. Per questo motivo in settimana Fitto, oltre a incontrare il ministro dell'Interno Piantedosi sui piani integrati e il responsabile dei Trasporti e delle Infrastrutture Salvini sul tema delle concessioni portuali, ha visto anche il ministro Valditara. I primi due incontri sono serviti per sciogliere i nodi sul tavolo, quello con il responsabile dell'Istruzione per analizzare lo stato di avanzamento degli obiettivi in scadenza al 30 giugno che prevede appunto l'aggiudicazione di tutti gli appalti relativi al Piano asili nido. Entro il 30 aprile il governo invierà a Bruxelles il bando nuovo sul teleriscaldamento e il decreto per le concessioni portuali. Sarà necessario anche un nuovo decreto per cambiare l'assegnazione dei piani riguardanti gli stadi di Firenze e Venezia. A fine giugno dovrebbe essere completata poi la rimodulazione del piano.

Il dl Lavoro in Cdm l’1 maggio

Il governo poi l’1 maggio porta in Consiglio dei ministri il “decretone” sul lavoro. Sul piatto ci sono poco meno di tre miliardi e mezzo, il “tesoretto” portato in dote dalle nuove stime di Pil e deficit contenute nel Def. Una volta autorizzato dal Parlamento - il voto delle risoluzioni a maggioranza assoluta è previsto il 27 aprile - il governo potrà procedere con il decreto legge che dovrebbe aggiungere un ulteriore punto di riduzione dei contributi. Per il cuneo l'idea è quella di intervenire sulla falsariga di quanto già fatto per il 2023 in Manovra, incidendo sulle buste paga probabilmente già a partire dal mese di maggio. Anche se non si esclude qualche aggiustamento del meccanismo che, “potrebbe anche essere di due punti” di taglio per qualcuno, come ha detto in audizione il ministro Giancarlo Giorgetti. Secondo i calcoli della Banca d'Italia potrebbe portare una sforbiciata di 200 euro all'anno. Ma la misura dovrebbe essere transitoria per gli 8 mesi che mancano di qui a fine 2023, poi con la Manovra si vedrà. Si arriverebbe intanto a un taglio di 4 punti per i redditi sotto i 25mila euro. Meno indolore sarà invece la riforma del Reddito di cittadinanza, su cui sono puntati anche gli occhi delle opposizioni. Secondo le ultime bozze circolate la misura di sostegno alle fasce più fragili si dividerà in tre: da un lato la Garanzia per l'inclusione (Gil) dall'altra due strumenti per le politiche attive del lavoro, la Prestazione di accompagnamento al lavoro (Pal, transitoria fino a fine anno) e la Garanzia per l'attivazione lavorativa (Gal). Saranno rivisti, al ribasso, gli importi per i cosiddetti "occupabili" che avranno al massimo 350 euro al mese e dovranno accettare le proposte di lavoro di almeno un mese pena la decadenza dal beneficio. Col decreto si dovrebbe anche sanare il buco normativo creato con la Manovra, che aveva cancellato il reato per chi riceveva indebitamente l'assegno, con un inasprimento delle sanzioni per dichiarazioni false e truffe con pene fino a 6 anni di carcere. In via di valutazione anche una serie di altri interventi, dalla tutela dell'Inail agli studenti impegnati nel percorso scuola-lavor, agli incentivi per le assunzioni dei neet under 30, fino al raddoppio della soglia delle deduzioni per i contributi di colf e badanti.