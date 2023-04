1/18 ©IPA/Fotogramma

È disponibile l’edizione 2023 della classifica annuale Top Companies di LinkedIn che, basandosi sui dati della piattaforma, mette in evidenza le 25 aziende che emergono come i migliori luoghi di lavoro per sviluppare la propria carriera in Italia. Quest'anno sono ben 18 le aziende che entrano per la prima volta nella lista, tra le quali Leonardo, Amazon, Nexi Group e Cisco

La classifica di LinkedIn