3/9

Lo studio ha utilizzato i dati dell'Annual rhythms in adults' lifestyle and health (ARIA) in cui 308 adulti con un'età media di 40,4 anni hanno indossato fitness tracker 24 ore al giorno per 13 mesi. I dati sul comportamento di movimento minuto per minuto sono stati aggregati per confrontare i comportamenti delle persone prima delle vacanze, durante le vacanze e dopo le vacanze