9/9 ©IPA/Fotogramma

"In generale una nuova modulazione dell'orario di lavoro può produrre benefici per lavoratori e aziende, ma deve tenere in considerazione le esigenze di tutti: di chi ricerca un giorno libero in più, come di chi necessiterebbe piuttosto di una giornata corta, ad esempi per impegni familiari”, ha aggiunto l’esperta.” Al di là delle mode, è importante compiere scelte organizzative in grado di soddisfare i bisogni delle persone", ha detto ancora

Lavoro, quali sono le aziende italiane che sperimentano la settimana corta: come funziona