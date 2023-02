8/9 ©Ansa

DA SISTEMARE GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI - In Italia le aziende stanno sperimentando la settimana corta a parità di retribuzione ma restano alcuni aspetti organizzativi da far quadrare: come la necessità di non far crescere a dismisura il monte ferie, a rischio aumento con un giorno libero in più a settimana, e la formazione dei manager. “Nelle settimane che hanno giorni festivi o se il lavoratore si assenta per periodi di cinque giorni, deve usare le ferie”, spiega Daiana Iacono, client services director di Awin Italia