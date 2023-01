3/10 ©Ansa

A questo si aggiungono le chiusure aziendali per le ferie valide per tutti, permessi speciali e tempo libero per motivi di salute fisica e mentale, per lutto e per “jury duty”, cioè per svolgere servizi da giurato. Tutti i dipendenti che hanno accumulato ferie non fruite ad aprile riceveranno poi un compenso extra una tantum

Microsoft investe 10 miliardi in AI, la società di ChatGPT