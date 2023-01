Nei giorni tra Capodanno e oggi, tanti volti noti dello spettacolo e non solo hanno approfittato per una vacanza in alta quota. Val di Susa per Benedetta Parodi e Fabio Caressa, Courmayeur per Alba Parietti: ogni vip ha la propria meta preferita per trascorrere la pausa invernale, in compagnia di amici, figli o partner