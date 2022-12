5/11 ©IPA/Fotogramma

All'estero, questa modalità lavorativa è già diffusa, oppure è in corso di sperimentazione. In Belgio, per esempio, è stata approvata una legge che permette la settimana corta a parità di stipendio. Il lavoratore potrà proporla e il datore di lavoro avrà il diritto di rifiutare, ma sarà tenuto a specificarlo per via scritta e dovrà avere solide basi. È previsto in ogni caso un periodo di prova di sei mesi