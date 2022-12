8/10 ©IPA/Fotogramma

Portare la carne a tavola questo Natale costerà in media il 10,5% in più, con punte del 18% per il pollo, mentre per un pranzo a base di pesce la spesa sale in media del 10%, con aumenti dell'8,3% per il pesce fresco, +14,8% il pesce surgelato, +9,2% i molluschi freschi