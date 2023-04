Si torna in Parlamento per esaminare la nuova relazione al Def sullo scostamento di bilancio da 3,4 miliardi di euro. Dopo che ieri la Camera ha respinto la risoluzione di maggioranza, il testo sarà di nuovo all’esame di Montecitorio in mattinata. Il Senato è stato invece convocato per le 14. Si inizierà con le dichiarazioni di voto in diretta televisiva, poi si passerà al voto del Def e dello scostamento. C’è tensione tra le file della maggioranza per quanto successo. Perché fosse approvata, la risoluzione doveva passare con almeno 201 voti a favore. Ne sono mancati sei, mentre gli assenti in aula del centrodestra erano 25. "È stato un brutto scivolone" ma non "un segnale politico", ha detto a caldo la premier Giorgia Meloni, che ha ricevuto la notizia mentre era impegnata a Londra nel bilaterale con Rishi Sunak. A seguito di quanto avvenuto, si è tenuta una riunione-lampo del Consiglio dei ministri: il governo non ha modificato il Def ma solamente approvato una nuova relazione. L’esame delle Camere andrà completato entro domani, sabato 29 aprile.