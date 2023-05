La Bce alza i tassi di interesse di un quarto di punto: +3,75%

Se ne parlava da giorni, adesso è arrivata la conferma: la Bce ha deciso di alzare ancora una volta i tassi d'interesse, di un quarto di punto percentuale. La scelta finale è in linea con quanto anticipato dagli analisti, anche se alcuni avevano ipotizzato addirittura un +0,50%. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale adesso al 3,75%, quello sui depositi al 3,25% e quello sui prestiti marginali al 4%. Si tratta del settimo aumento consecutivo dei tassi. Francoforte continua quindi a seguire la scia di Washington , con l’obiettivo comune di combattere l’inflazione . Ieri, anche la Fed - per la decima volta consecutiva - ha aumentato i tassi di interesse dello 0,25%, come d’altronde già aveva annunciato.

"Le prospettive di inflazione continuano ad essere troppo elevate” e lo sono state “per troppo tempo”, scrive l’Istituto di Francoforte per motivare la decisione presa nella riunione del suo Consiglio direttivo. Pur precisando che “l’inflazione complessiva è diminuita negli ultimi mesi”, la Banca sottolinea come “le pressioni sottostanti sui prezzi rimangono forti”. E precisa: “I passati aumenti dei tassi vengono trasmessi con forza alle condizioni finanziarie e monetarie dell'area dell'euro, mentre i ritardi e la forza della trasmissione all'economia reale rimangono incerti".

Obiettivo inflazione al 2%

Non c’è da sperare che i tassi scendano da un momento all’altro. "Le future decisioni del Consiglio direttivo assicureranno che i tassi ufficiali siano portati a livelli sufficientemente restrittivi per conseguire un tempestivo ritorno dell'inflazione all'obiettivo di medio termine del 2% e saranno mantenuti a tali livelli per tutto il tempo necessario", scrive la Bce. Si continuerà quindi a seguire una linea che dipenderà soltanto “dai dati per determinare il livello appropriato e la durata della restrizione".

"Garantiremo liquidità al sistema euro se sarà necessario"

La Banca rassicura intanto che gli strumenti a sua disposizione potranno garantire, se necessario, un completo "sostegno di liquidità al sistema finanziario dell'area dell'euro, se necessario". Si sottolinea come "lo strumento di protezione della trasmissione è disponibile per contrastare dinamiche di mercato ingiustificate e disordinate che rappresentano una seria minaccia per la trasmissione della politica monetaria in tutti i paesi dell'area dell'euro, consentendo così al Consiglio direttivo di adempiere più efficacemente al suo mandato di stabilità dei prezzi".