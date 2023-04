1/10 ©IPA/Fotogramma

Aprire un mutuo a tasso variabile oggi può arrivare a costare 4.236 euro in più rispetto a soltanto due anni fa. Non va molto meglio nemmeno con i mutui a tasso fisso: +3.240 euro sul costo del 2021. È il Codacons a lanciare l’ennesimo allarme sul caro mutui, in un contesto in cui la Bce non sembra intenzionata a mollare la presa sul rialzo dei tassi di interesse in ottica anti-inflazionistica

Bankitalia, a febbraio 2023 tassi di interesse dei nuovi mutui oltre il 4%