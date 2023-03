4/9 ©IPA/Fotogramma

Al Fitd aderiscono anche le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia, a meno che non partecipino già a un sistema di garanzia estero equivalente. In ogni caso, il rimborso dei depositanti può avvenire solo in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca

Prestiti personali, la richiesta è in rialzo nonostante gli aumenti