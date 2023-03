Credit Suisse, Giorgetti: impatto insignificante per banche italiane

"Mi sembra che adesso i mercati si siano calmati. Credo che la situazione in Europa sia sotto controllo e noi siamo in costante contatto con le autorità di regolazione", ha prcisato il ministro dell'Economia

"In Europa situazione sotto controllo"

"Mi sembra che adesso i mercati si siano un attimino calmati. Credo che la situazione in Europa sia sotto controllo e noi siamo in costante contatto con le autorità di regolazione. Soprattutto per il sistema bancario italiano noi siamo tranquilli", ha aggiunto poi Giorgetti sul fatto che l'intervento delle banche centrali non sembra rassicurare i mercati.