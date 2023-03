Borsa, Europa in salita dopo Ubs-Credit Suisse. Milano positiva

Le Borse europee si lasciano alle spalle la paura per l'operazione Ubs-Credit Suisse e per l'azzeramento di 16,3 miliardi di franchi di bond del colosso elvetico e imboccano con decisione la strada del rialzo. In mattinata mercati spaventati, con gli investitori preoccupati per nuove crisi nel comparto bancario. A metà seduta le Borse europee si sono rafforzate, dopo che dalle autorità europee, inclusa la Bce, sono arrivate rassicurazioni sulla "resilienza" del sistema bancario europeo e sul fatto che, in caso di salvataggio, i primi a pagare saranno sempre gli azionisti. Verso ora di pranzo le Borse europee hanno proseguito con i rialzi, archiviando la volatilità della mattinata, dopo le rassicurazioni arrivate dalle autorità europee sui bond bancari At1. Il sospiro di sollievo allenta la corsa dei beni rifugio come l'oro, che azzera i rialzi (+0,2% a 1.984 dollari) dopo essere volato sopra quota 2 mila dollari l'oncia. A Zurigo Ubs, che in mattinata era arrivata a perdere fino al 16% sui timori legati ai rischi di esecuzione della fusione, azzera i ribassi e guadagna il 3%, con gli analisti che valutano pro e contro dell'acquisizione, incluso prezzo e garanzie strappate. Seduta pesante per Credit Suisse alla Borsa di Zurigo: sprofonda del 56%, penalizzato dalla valutazione di 3 miliardi di franchi assegnatale nell'ambito dell'operazione. Seduta negativa per i mercati asiatici.

Ubs compra Credit Suisse

approfondimento

Ubs, la storia del colosso che ha acquistato Credit Suisse

Ubs ha acquistato la rivale Credit Suisse per tre miliardi di franchi svizzeri (3,35 miliardi di dollari). Con un'operazione architettata dalla Banca centrale svizzera, con il coinvolgimento della autorità europee e americane, i due colossi convolano a nozze in un storico accordo per cercare di disinnescare la crisi in atto nel sistema bancario. Nell'annunciare l'accordo - il maggiore fra due banche dalla crisi del 2008 raggiunto al termine di un fine settimana convulso di trattative senza sosta - le autorità svizzere si affrettano a precisare che l'operazione "non è un salvataggio ma è una soluzione commerciale", la "migliore per riportare fiducia". L'acquisto, spiegano da Berna, infatti "assicura la stabilità finanziaria" e tutela "l'economia svizzera in questa situazione eccezionale". Ubs otterrà fino a 100 miliardi di franchi svizzeri di liquidità dalla Banca centrale svizzera, oltre a garanzie per 9 miliardi dal governo svizzero per far fronte a eventuali perdite di Credit Suisse. Per Ubs si tratta di rassicurazioni importanti visto che, per come è stato strutturato l'accordo non ha alcuna possibilità di fare un passo indietro, neanche a fronte di un'eventuale opposizione dell'antitrust. "La stabilità finanziaria è più importanti dell'antitrust nelle crisi", tagliano corto dalla Finma, l'autorità di regolamentazione dei mercati. L'intesa avrà un impatto sull'occupazione, con 10.000 posti che secondo indiscrezioni saranno tagliati. Con Ubs che punta a un taglio dei costi per 8 miliardi. Ubs, in particolare, si impegna a ridimensionare la banca di investimento di Credit Suisse, che è stata una dei maggiori ostacoli da superare per il raggiungimento di un accordo, e a ottenere il prima possibile tutte le autorizzazioni per l'acquisto che, comunque, non sarà sottoposto al voto degli azionisti. Per Credit Suisse l'intesa segna la fine di 167 anni di storia e spazza praticamente via 16 miliardi di franchi svizzeri di bond AT1, che sono stati "completamente svalutati".

Credit Suisse: azionisti svizzeri minacciano azioni legali

La Fondazione Ethos, in rappresentanza dei fondi pensione svizzeri, lamenta che i soci di Ubs e Credit Suisse "non saranno in grado di votare" in assemblea sulla fusione e che in futuro tutti i clienti svizzeri dovranno fare i conti "con i rischi di una posizione dominante" di Ubs nel mercato elvetico. "Tutte le opzioni saranno esaminate nei prossimi giorni, incluse quelle legali, per determinare le responsabilità di questa debacle", afferma Ethos, che promette di "continuare a difendere gli interessi" dei soci e chiede lo scorporo delle attività svizzere del Credit Suisse, per ridurre gli esuberi e mantenere una "sana competizione".