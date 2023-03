4/8 ©IPA/Fotogramma

Ubs punta a ottenere concessioni della banca centrale svizzera e dalla Finma, l'autorità di regolamentazione dei mercati, per portare a termine l'accordo su Credit Suisse. Potrebbe essere prevista qualche forma di indennità o di aiuto per coprire i possibili costi legali e le perdite future. Per Reuters, Ubs cerca almeno 6 miliardi di dollari di garanzie dal governo svizzero