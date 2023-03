Credit Suisse contraria all'offerta Ubs da 1 miliardo: "Troppo bassa"

Secondo Bloomberg, Credit Suisse starebbe respingendo l'offerta sostenuta dal suo maggiore azionista. Il Financial Times riporta che le autorità svizzere starebbero pianificando di cambiare le leggi del Paese per evitare un voto degli azionisti sull'operazione

Fino a 1 miliardo di dollari. Sarebbe questa, secondo il Financial Times, l’offerta di Ubs per acquisire Credit Suisse, la quale però - riporta Bloomberg - sarebbe contraria e la starebbe respingendo, sostenuta dal suo maggiore azionista, perché troppo bassa e non buona per gli azionisti. Il Ft riporta che l’accordo fra le due maggiori banche svizzere potrebbe essere siglato questa sera, ma la situazione è in rapida evoluzione e, secondo le fonti, non c'è alcuna garanzia che i termini rimangano invariati o che si raggiunga un’intesa.