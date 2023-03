Credit Suisse, trattative per l’acquisizione da parte di Ubs

Economia

Crac banche, come sono tutelati i risparmiatori

Dopo i salvataggi a carico delle finanze pubbliche, a partire dal 2016 si è deciso di non far pagare ai contribuenti (con il cosiddetto 'bail in') i dissesti e di non incentivare così il 'moral hazard', ovvero l'assunzione di rischi esagerati, con la sicurezza che poi lo Stato venga a coprire le perdita

L'Europa tutela solo in parte i risparmiatori in caso di crisi bancarie. Dopo i salvataggi a carico delle finanze pubbliche, a partire dal 2016 si è deciso di non far pagare ai contribuenti (con il cosiddetto 'bail in') i dissesti e di non incentivare così il 'moral hazard', ovvero l'assunzione di rischi esagerati, con la sicurezza che poi lo Stato venga a coprire le perdita

L'idea, condivisa anche negli Stati Uniti, si scontra però con un altro incubo del mondo finanziario: il 'contagio' a tutto il settore che potrebbe determinarsi per il panico di risparmiatori e investitori con un massiccio ritiro di contanti e attivi. Non a caso in Europa il bail non è stato applicato in questi anni e nel nostro Paese si è ricorso a strumenti come lo schema volontario del Fitd (pagato dalle banche in forma autonoma) per intervenire nei casi di crisi