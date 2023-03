2/6 ©Getty

L'idea, condivisa anche negli Stati Uniti, si scontra però con un altro incubo del mondo finanziario: il 'contagio' a tutto il settore che potrebbe determinarsi per il panico di risparmiatori e investitori con un massiccio ritiro di contanti e attivi. Non a caso in Europa il bail non è stato applicato in questi anni e nel nostro Paese si è ricorso a strumenti come lo schema volontario del Fitd (pagato dalle banche in forma autonoma) per intervenire nei casi di crisi

Borse, i mercati asiatici aprono in calo