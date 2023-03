Borse, i mercati asiatici aprono in calo

Economia

L’istituto di credito svizzero ha perso il 24,2% in Borsa a Zurigo, innescando una tempesta di vendite sull'intero comparto bancario in Europa: dopo il crack della Silicon Valley Bank, cresce la paura dei mercati. In una nota, la banca ha annunciato 'l'intenzione di esercitare la sua opzione di prendere in prestito fino a 50 miliardi di franchi svizzeri', circa 54 miliardi di dollari, 'dalla banca centrale svizzera'