Guardando al passato, la finanza creativa ha piegato gli ex colossi di telefonia ed energia, convertitisi in banche d'affari specializzate in derivati rischiosi. I mutui subprime hanno travolto il comparto finanziario mondiale, dando vita al più grande fallimento della storia e portando allo scoperto lo scandalo Madoff. Enron e Lehman Brothers hanno fatto tremare l'Azienda America, che ora teme una nuova crisi devastante per il sistema bancario e per l'economia, già messa a dura prova dalla pandemia. Ecco i maggiori crack e scandali corporate della storia Usa

Chiusura Silicon Valley Bank, cosa faranno ora Fed e Bce?