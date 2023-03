Svb, Usa annunciano che tutti i depositi dei clienti saranno pagati

"Assumiamo un'azione decisa per proteggere l'economia americana rafforzando la fiducia nel nostro sistema bancario". Lo affermano il Tesoro Usa, la Fdic e la Fed in merito al piano delineato per Silicon Valley Bank. "Il sistema bancario resta resiliente e si basa su fondamenta solide, in larga parte grazie alle riforme effettuate dopo la crisi finanziaria", aggiunge la nota

I clienti di Silicon Valley Bank avranno accesso a tutti i loro depositi lunedì e saranno pagati. Lo annunciano le autorità americane. In una nota congiunta il Tesoro, la Fdic e la Fed annunciano che i "depositanti avranno accesso a tutti i loro fondi a partire da lunedì 13 marzo. Nessuna perdita associata con la risoluzione di Silicon Valley Bank sarà a carico del contribuente". "Assumiamo un'azione decisa per proteggere l'economia americana rafforzando la fiducia nel nostro sistema bancario". Lo affermano il Tesoro Usa, la Fdic e la Fed in merito al piano delineato per Silicon Valley Bank. "Il sistema bancario resta resiliente e si basa su fondamenta solide, in larga parte grazie alle riforme effettuate dopo la crisi finanziaria", aggiunge la nota.