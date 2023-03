Crisi Silicon Valley Bank, il 93% dei depositi non è assicurato

5/7 ©Getty

La crisi è arrivata anche in Gran Bretagna, dove Svb aveva aperto la prima filiale all’estero. Come riporta ancora il Corriere della Sera, la Bank of England farà scattare la procedura di insolvenza anche per la controllata britannica. La presenza dell'istituto nel Regno Unito non è estesa: non ci dovrebbero dunque essere contraccolpi di sistema negli ambienti finanziari oltremanica