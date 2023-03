Usa, dopo la Silicon Valley Bank chiude anche la Signature Bank

Si tratta della 21esima banca statunitense per dimensioni, con un patrimonio stimato dalla Fed in 110 miliardi di dollari alla fine del 2022. Il suo fallimento è il terzo più grande nella storia degli Stati Uniti, dopo Svb e Washington Mutual nel 2008

Anche la Signature Bank, istituto con sede a New York, è stata chiusa ieri dalle autorità finanziarie statunitensi che hanno nominato la Federal Deposit Insurance Corporation come curatore fallimentare. La Signature Bank è la 21esima banca statunitense per dimensioni, con un patrimonio stimato dalla Fed in 110 miliardi di dollari alla fine del 2022. Il suo fallimento è il terzo più grande nella storia degli Stati Uniti, dopo Svb e Washington Mutual nel 2008. I rialzi dei tassi di interesse hanno spinto i clienti a investire il loro denaro in prodotti finanziari che rendono meglio dei conti correnti e hanno sconvolto il settore tecnologico, affamato di liquidità. L'ondata di prelievi bancari che ne è seguita ha portato al fallimento di tre banche la scorsa settimana: Svb, Signature Bank e Silvergate Bank, più piccola ma nota per i suoi stretti legami con il mondo delle criptovalute.