Borse, piazze europee affondano con crollo Credit Suisse: Milano -3,4%

Dopo il caso SVB, altra giornata nera per i mercati. Le piazza del Vecchio Continente sono state trascinate dal crollo a Zurigo della banca svizzera (oltre il 20%) causato dalle parole del principale azionista Saudi National Bank che ha escluso la possibilità di fornire supporto finanziario in caso ulteriori richieste di liquidità

Altra giornata nera per le Borse europee. Dopo il caso SVB, questa volta le piazze del Vecchio Continente sono state trascinate dal crollo a Zurigo di Credit Suisse (-21%) ed in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in netto calo. Sulla banca svizzera si sono abbattute le parole del principale azionista Saudi National Bank che ha escluso la possibilità di fornire supporto finanziario in caso ulteriori richieste di liquidità. La corrente di vendita ha azzoppato il comparto bancario che ha appesantito i principali listini del Vecchio continente. Lo sguardo dei mercati è preoccupato anche per la riunione della Bce che domani dovrà decidere sul nuovo rialzo dei tassi.

Le Borse europee in netto calo vedi anche Tassi Bce, le ipotesi di aumento che verranno discusse il 16 marzo L'indice stoxx 600 cede il 2,5%. Pesanti Parigi e Milano (-3,4%), a Piazza Affari in caduta libera le banche. Madrid (-3,8%), Francoforte (-2,7%) e Londra (-2,5%). I listini risentono dell'andamento negativo delle banche. In forte calo anche il comparto dell'energia con il prezzo del petrolio che gira in calo. Seduta pesante anche per le auto e per il comparto tecnologico. Tengono le utility, con il gas che torna a scendere.

Il caso Credit Suisse vedi anche Credit Suisse pubblica il rapporto annuale, il titolo crolla Credit Suisse è crollata in Borsa dopo la posizione del maggior azionista Saudi National Bank che ha escluso la possibilità di fornire supporto finanziario in caso ulteriori richieste di liquidità. Il titolo della banca svizzera cede oltre il 20%. I certificati di assicurazione sull'insolvenza (credit default swap) di Credit Suisse si stanno avvicinando alla soglia critica dei mille punti, che indica un serio pericolo per la continuità aziendale del gruppo. In particolare i certificati a un anno si sono portati ieri a 835,9 punti base, secondo la piattaforma Cmaq, sui massimi di sempre, e valgono 18 volte gli analoghi titoli derivati della rivale Ubs e circa 9 volte quelli di Deutsche Bank.